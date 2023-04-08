«Акрон» не забил два пенальти в матче с «Енисеем»

Одного гола и двух пенальти не хватило "Акрону" для победы над "Енисеем". Фото: ФК "Акрон"

Герои кубковых баталий этого сезона — команда «Акрон» из Тольятти — проводила 8 апреля 2023 года матч очередного тура в первой лиге. В этом турнире «Акрон» идет в середине таблицы и встречался с одним из лидеров — красноярским «Енисеем».

В середине первого тайма в ворота гостей был назначен пенальти, но Савичев не сумел переиграть с «точки» голкипера красноярцев Ставера. Перед самым перерывом хозяевам все-таки удалось открыть счет, отличился Макаров.

В самом начале второго тайма гости остались в меньшинстве. Но, имея на одного игрока больше, тольяттинцы пропустили. Шанс вырвать все-таки победу у «Акрона» появился в компенсированное время, когда был назначен еще один пенальти в ворота гостей. Но подошедший к мячу Понсе также не смог переиграть Ставера.

1:1 — это уже 13-я ничья (а с учетом кубковых матчей — 15-я) «Акрона» в нынешнем сезоне.

Стало известно, что матч Кубка России со «Спартаком» состоится в Жигулевске 19 апреля.