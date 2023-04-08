Жительница Самарской области разозлилась на пьяного сожителя и ударила его ножом в живот

В доме мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли нож со следами крови. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Шенталинском районе Самарской области женщина разозлилась на пьяного сожителя и ударила его кухонным ножом в живот.

— В дежурную часть поступило сообщение из медучреждения об обращении в больницу 40-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Экспертиза показала, что его здоровью причинен тяжкий вред, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В доме мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли нож со следами крови. Выяснилось, что накануне мужчина пришел домой пьяный, из-за этого у него произошла ссора с 45-летней сожительницей. В ходе конфликта женщина достала кухонный нож из ящика шкафа и ударила им мужчину в живот.

По словам женщины, она не помнит момент нанесения удара, а сделанное осознала только, увидев кровь на стене. Жительница региона ранее судима не была, временно она нигде не работала.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить до 10 лет лишения свободы. сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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