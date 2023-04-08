Стало известно расписание игр «Крыльев Советов» до конца сезона 2022/2023

"Крылья" завершат сезон в РПЛ домашним матчем с московским "Спартаком". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Российская премьер-лига опубликовала расписание всех оставшихся матчей турнира до конца сезона 2022/2023. Рассказываем, в какие дни и во сколько свои матчи проведут «Крылья Советов». Время начала всех игр — самарское.

В воскресенье, 9 апреля «Крылья» сыграют в гостях с ФК «Сочи». Перед вылетом на этот матч самарская команда посетила один из столичных храмов.

В субботу, 15 апреля в Самаре «Крылья» примут «Химки». Начало обоих матчей — в 15 часов.

Через четыре дня, в среду, 19 апреля, в 20 часов команде играть в Краснодаре поединок Кубка России, а еще через четыре дня, в воскресенье, 23 апреля в 15 часов — важнейший матч в Нижнем Новгороде с конкурентом за непопадание в «стыки» «Пари НН». Отметим, что в Краснодаре не работает аэропорт, и логистика будет сложной.

В субботу, 29 апреля «Крылья» играют дома с «Зенитом» (в 15 ч), а затем снова отправляются в Краснодар — матч там состоится в воскресенье, 7 мая в 20 ч.

Затем по воскресеньям, 14 и 21 мая в 15 часов самарцы проведут два домашних поединка с «Локомотивом» и «Уралом». После чего съездят в Воронеж (где также закрыт аэропорт) — матч состоится в воскресенье, 28 мая в 17.30.

Заключительный тур РПЛ пройдет в субботу, 3 июня, в 18 часов по Самаре. «Крылья» сыграют дома со «Спартаком».

В случае прохода «Крыльев» в дальнейшие стадии Кубка России будут добавляться матчи посреди недели.