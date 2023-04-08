Житель Тольятти угнал у знакомого Lada Vesta из-за конфликта во время распития алкоголя

Транспортное средство полицейские изъяли и вернули законному владельцу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью в Центральном районе Тольятти 30-летний мужчина похитил у своего 33-летнего знакомого автомобиль Lada Vesta из-за конфликта во время распития алкоголя.

— Мужчины выпивали во дворе дома рядом с припаркованным автомобилем, в замке зажигания которого остались ключи. Между ними возник конфликт, и знакомый владельца машины сел в нее и скрылся, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту вероятного передвижения автомобиля. В тот же день сотрудники Госавтоинспекции на одной из улиц города заметили пропажу.

Водителя задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее не судимый 30-летний житель Ставропольского района рассказал, что был в алкогольном опьянении и не отдавал отчет своим действиям.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Транспортное средство полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

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