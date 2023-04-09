Кинологи с собаками обыскали студенческое общежитие в Самаре. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре полицейские с собаками нагрянули в студенческое общежитие в апреле 2023. У молодых людей искали наркотические вещества. Рассказываем, чем закончился рейд.

Сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков и Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области вместе с сотрудниками УМВД России по Самаре пришли в общежитие одного из колледжей в связи с проведение оперативно-профилактической операции «Дети России-2023». Правоохранители рассчитывали выявить факты вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков и пресечь их. Кинологи с собаками обыскали общежитие, однако никаких запрещенных веществ на не нашли.

Полицейские пообщались со студентами и рассказали им об ответственности за незаконный оборот наркотиков. А педагогам рассказали о признаках, по которым можно вычислить молодых людей, связавшихся с наркоторговцами: изменение поведения, продолжительное отсутствие на занятиях, наличие нескольких мобильных телефонов, появление дорогостоящих предметов и вещей.