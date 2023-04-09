Гиперспектрометры отправятся на орбиту в конце 2023 года. Фото: Самарский университет

Самарские ученые научат наноспутники открывать новые месторождения нефти и газа. Разработанные в Самарском университете компактные гиперспектрометры помогут наноспутникам типа кубсат решать важные геологоразведочные и природозащитные задачи. Приборы с подобными характеристиками в России еще не создавали.

Как сообщили в вузе, новые гиперспектрометры помогут наноспутникам эффективнее проводить геологоразведку труднодоступных территорий и открывать новые месторождения полезных ресурсов, в том числе нефти и газа. Кроме того, оснащенные гиперспектрометрами наноспутники помогут проводить экологический мониторинг и выявлять выбросы парниковых газов.

Гиперспектрометры планируют вывести на орбиту уже в декабре 2023 года. Их разместят в двух наноспутниках, изготовленных российскими компаниями - «Геоскан» и «Спутникс». Положительный опыт позволит в дальнейшем начать массовую установку подобных приборов.