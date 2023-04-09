Врач рассказал жителям Самары, почему могут выпадать волосы

Выяснить причины выпадения волос помогут анализы и врач Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-терапевт Олег Абакумов рассказал жителям Самары, почему могут выпадать волосы. Медик не только назвал возможные причины выпадения волос, но и дал рекомендации, как можно избежать такой неприятности.

Как сообщил Олег Абакумов в своем телеграм-канале, среди причин выпадения волос могут оказаться дефицит витаминов B12, витамина D, йода фолиевой кислоты, железа, недостаток гормонов щитовидной железы, нехватка белка в пище и анемия. Такой же эффект вызывает переизбыток витамина А. Также к выпадению волос могут привести ежедневные стрессы и жесткие диеты, интоксикация организма, образование микротромбов. А самая частая прична выпадения волос - андрогенная алопеция из-за гормонального сбоя.

Врач-терапевт Олег Абакумов дал несколько рекомендаций.

- Чтобы понять причину выпадения волос, нужно сдать общий анализ крови, проверить уровень гемоглобина, MCV, ферритин. Если уровень железа снижается, то постепенно развивается анемия,- объяснил медик.

Кроме того, врач порекомендовал сделать анализ на витамины B-12 и D, проверить щитовидную железу, а также половые гормоны – тестостерон, астралиол, прогестерон и пролактин.

- Но самолечением заниматься не следует. Обязательно обратитесь к врачу, он назначит необходимое лечение, - подчеркивает Олег Абакумов.