В Роскачестве объяснили самарцам, как мошенники воруют баллы с карт лояльности

Мошенники могут получить доступ к чужим учетных записям и украсть баллы лояльности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Роскачестве самарцам объяснили, как мошенники воруют баллы с карт лояльности. Специалисты Центра цифровой экспертизы рассказали, как обезопасить себя и не лишиться накоплений.

Как пояснили в ведомстве, киберпреступники могут без труда получить доступ к чужим бонусам, баллам и кешбэку. Наибольшей популярностью у мошенников, по данным Роскачества, сейчас пользуются баллы сетей «Эльдорадо», «Спортмастер», «М.Видео», DNS, а также заправок «Газпромнефть». Также в марте стали известны случаи хищения бонусов «Галамарт» и промокодов «СберМегаМаркета»

- Сначала мошенники взламывают аккаунт – они получают логины и пароли либо в результате утечки данных, либо путем перебора паролей, либо через целевой фишинг, - пояснили в Роскачестве. – Получив доступ к учетным записям клиентов, злоумышленники крадут их баллы лояльности.

Чтобы защититься от мошенников, в Роскачестве советуют провести ревизию своих учетных записей и клиентских счетов, убедившись, что они не были взломаны, а потом обновить пароли и придумать сложные