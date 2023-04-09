Летние корпоративы проведут в трети самарских компаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летние корпоративы для своих сотрудников проведут в 34% компаний Самары. Это больше, чем в прошлом году. Такие данные опубликовал сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе проведенного опроса. В нем приняли участие представители различных предприятий и организаций города.

В результате опроса выяснилось, что чаще всего компании летом будут отмечать профессиональные праздники и дни рождения компаний, а также проводить командообразующие мероприятия.

- Самым популярным форматом назвали выезд на природу, - пояснили в SuperJob. - Также популярны квизы и спортивные соревнования - лазертаг, спартакиады, футбольные матчи.

В 43% организаций летние корпоративы проводиться не будут. А каждый четвертый опрошенный работодатель пока не определился с решением.

Чаще всего при проведении летнего корпоратива самарские компании планируют уложиться в прошлогодний бюджет (44%). 18% работодателей сообщили, что предполагают потратить больше, чем в 2022-м, а каждый десятый (10%) — меньше.