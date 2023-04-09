Автоледи попытлась выехать на Московское шоссе и сбила мотоциклиста. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре автоледи на иномарке попыталась выехать на Московское шоссе и сбила мотоциклиста 8 апреля 2023. В результате ДТП мотоциклист угодил в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказали правоохранители, ДТП произошло в 07:40 утра. 51-летняя автоледи за рулем «Renault Kaptur» пыталась выехать с парковки ТЦ «Самолет» на дублер Московского шоссе. .

- При выезде она не уступила дорогу мотоциклу марки «Honda CBR 110» под управлением 38-летнего водителя, который двигался по главной дороге, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. – В результате произошло столкновение.

В результате мотоциклист серьезно пострадал, его госпитализировали в больницу. Автомобиль отбросило на металлические ограждения, женщине-водителю медики назначили амбулаторное лечение.