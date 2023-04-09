"Крылья Советов" вылетели в Путь регионов после проигрыша ЦСКА. Фото: ПФК ЦСКА

Защитник Гленн Бейл заявил, что у «Крыльев Советов» есть шанс завоевать Кубок России. Об этом сообщает «Чемпионат».

- Я уверен, что у «Крыльев» есть шанс завоевать Кубок России, - заявил футболист. - Это очень странное ощущение. Несмотря на то, что мы проиграли кубковый матч, у нас есть шанс пробиться в финал.

Напомним, на прошлой неделе самарцы уступили в обидном матче ЦСКА. Единственный мяч в матче в собственные ворота забил Бейл на последних секундах игры. Теперь «Крылья» сыграют в Пути регионов, где у них также есть шанс выйти в финал и побороться на Кубок России.