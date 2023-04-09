Кошка Маруська стала котомамой в блиндаже мобилизованных самарцев. Фото: Дмитрий Холин

У кошки Маруськи, которую приютили в блиндаже мобилизованные бойцы из Самары, родились котята. Об этом в социальных сетях сообщил мобилизованный депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин.

- Наша кошка Маруська стала котомамой, - пишет Дмитрий Холин.

У полосатой кошки родилось три котенка – двое полосатых и серенький. Комментаторы предположили, что папой малышей стал серый кот.

- Сами удивляемся, как к нам он пробрался. Видели одного котяру. Домов нет рядом, как они друг друга находят? – удивляется автор поста.

Солдаты соорудили для кошачьего семейства уютный домик из коробки и одеял. На выложенном видео видно, что кошка заботливо вылизывает малышей.

- Кошки знают, где находиться и кого оберегать, - умиляются комментаторы.

Незадолго до этого котомамой стала еще одна питомица самарских мобилизованных – Фрося. У нее родилось сразу шесть котят.