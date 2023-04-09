«Сочи» и «Крылья Советов» назвали составы на матч чемпионата России 9 апреля 2023

Владислав Сарвели сыграет против своих многолетних партнеров по "Чертаново" и "Крыльям". Фото: ФК "Сочи"

«Сочи» и «Крылья Советов» объявили составы, которые начнут матч между этими командами 9 апреля 2023 года в рамках 22-го тура РПЛ.

В «Крыльях» вновь будут отсутствовать Солдатенков и Ежов по причине повреждений. В стартовый состав по сравнению с игрой против ЦСКА вернулся Рахманович. В стартовом составе самарцев — Коваленко, принадлежащий «Сочи».

У «Сочи» с первых минут выйдут экс-игроки «Крыльев» Сарвели и Маргасов, а также уроженец Самары Юсупов. В запасе также выступавший за «Крылья» ранее Цаллагов.

«Сочи»: Адамов, Дркушич, Юсупов, Кравцов, Сарвели, Терехов, Нобоа, Бурмистров, Юрганов, Заика, Маргасов.

Запасные: Заболотный, Сиссако, Джорджевич, Цаллагов, Макарчук, Шипунов, Жоаозиньо, Мигель, Мещанинов, Батырев, Миладинович, Федоров.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Рассказов, Костанца, Коваленко, Гарре, Рахманович, Писарский.

Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Бабкин, Витюгов, Иванисеня, Зуев, Чиркович, Цыпченко, Шитов.