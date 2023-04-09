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НовостиОбщество9 апреля 2023 11:05

Видеоблогер из Самары показал черный айсберг на ул.Лунной

Огромная гора нерастаявшего снега скрыта под слоем грязи
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Огромную горы нерастаявшего снега запечатлели на ул.Лунной. Фото: скрин видео

Огромную горы нерастаявшего снега запечатлели на ул.Лунной. Фото: скрин видео

Видеоблогер Евгений Щекин снял на видео черный айсберг на улице Лунной в Самаре. Записью он поделился в социальных сетях.

На опубликованной видеозаписи отчетливо видна огромная черная гора на снежном полигоне на улице Лунной. Это до сих пор не растаявший снег, покрытый толстым слоем грязи. Высота снежно-грязной кучи местами достигает почти десятка метров.

- Так вот он какой, прошлогодний снег, - шутят самарцы в комментариях.

На полигон на улице Лунной снег из Самары свозился всю зиму. Также снег вывозили на несколько других полигонов – на территории завода Тарасова, в Козелках и др.