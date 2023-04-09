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НовостиОбщество9 апреля 2023 12:32

Самолет из Сургута в Самару задерживается на 6,5 часов

Это произошло из-за позднего прибытия самолета
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Рейс из Сургута сильно задержали

Рейс из Сургута сильно задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самолет из Сургута в Самару задерживается на 6,5 часов. Об этом сало известно 9 апреля 2023.

Борт авиакомпании Utair (рейс UT-477) должен был вылететь в Самаре еще утром. В онлайн-табло аэропорта Курумоч значится время вылета рейса из Сургута – 9.30 утра, прибытие – 11.15.

Однако сообщается, что рейс серьезно задержали из-за позднего прибытия. В результате ориентировочное время прибытия самолета из Сургута в аэропорт Самары сдвинулось на 17.45.

По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, в настоящее время рейс уже вылетел.