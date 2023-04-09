Жительница Самары обворовала бывшего ради аренды квартиры для себя и нового сожителя

Воровка отправится под суд. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Жительница Самары обворовала бывшего бойфренда ради аренды квартиры для себя и нового сожителя. Дважды обманутый кавалер не стал мириться с несправедливостью и обратился в полицию. Подробности рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в Кировском районе Самары. Местный житель обратился в полицию и заявил, что у него пропали сотовый телефон и банковская карта.

- С карты уже списали 5150 рублей, - пожаловалась жертва преступления.

Как выяснилось, накануне мужчина распивал алкоголь у себя дома вместе с бывшей сожительницей. После этого мужчина уснул, а утром обнаружил пропажу телефона и карты.

Сотрудники полиции быстро установили, что картой действительно расплачивалась в продуктовом магазине собутыльница пострадавшего. Ее нашли и задержали.

34-летняя женщина, ранее судимая за убийство, не стала отпираться и во всем призналась. Она объяснила, что на деньги с карты купила продукты, а телефон заложила в ломбард. Вырученные 8 тысяч рублей она потратила на то, чтобы снять квартиру для себя и нового сожителя. Теперь злоумышленница пойдет под суд за кражу.