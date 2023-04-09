В магазинах Самары начали продавать куличи за неделю до Пасхи в апреле 2023

На прилавках самарских магазинов появились куличи за неделю до Пасхи Фото: Ольга НОВИКОВА

В магазинах Самары начали продавать куличи в апреле 2023. Фотографиями поделились читатели «КП-Самара».

- До Пасхи еще целая неделя, а прилавки в супермаркетах уже завалены куличами, - сообщают горожане. – Не совсем понятно, зачем продавать их так рано, ведь есть пасхальное блюдо все равно пока нельзя.

Цены на куличи в супермаркетах Самары начинаются с 60 рублей за маленький кексик. Кулич среднего размера обойдется уже в 140-190 рублей, а самый большой праздничный кулич в самарском супермаркете продается за 250 рублей.