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НовостиОбщество9 апреля 2023 14:13

В магазинах Самары начали продавать куличи за неделю до Пасхи в апреле 2023

За неделю до Пасхи прилавки уже завалены главным праздничным лакомством
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
На прилавках самарских магазинов появились куличи за неделю до Пасхи

На прилавках самарских магазинов появились куличи за неделю до Пасхи

Фото: Ольга НОВИКОВА

В магазинах Самары начали продавать куличи в апреле 2023. Фотографиями поделились читатели «КП-Самара».

- До Пасхи еще целая неделя, а прилавки в супермаркетах уже завалены куличами, - сообщают горожане. – Не совсем понятно, зачем продавать их так рано, ведь есть пасхальное блюдо все равно пока нельзя.

Цены на куличи в супермаркетах Самары начинаются с 60 рублей за маленький кексик. Кулич среднего размера обойдется уже в 140-190 рублей, а самый большой праздничный кулич в самарском супермаркете продается за 250 рублей.