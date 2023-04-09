Бразилец из «Крыльев Советов» Фернандо Костанца намерен получить российское гражданство

Фернандо Костанца не прочь стать россиянином. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Бразильский футболист Фернандо Костанца, выступающий за самарские «Крылья Советов», намерен оформить российское гражданство. Об этом порталу Metaratings.ru сообщил агент игрока Тайанан Велкер.

- Фернандо очень счастлив в команде и в России. Он очень обрадован возможностью получить российское гражданство, - заявил Велкер.

По словам агента, он прилетит в Россию 27 апреля и будет обсуждать этот вопрос с руководством самарского клуба.

Сам футболист, забивший гол в победном матче с «Сочи» и признанный в этой встрече лучшим игроком, перечислял преимущества получения российского паспорта.

- Я бы перестал считаться иностранцем, многие вещи стали бы проще – например, паспортный контроль в аэропорту. Также это было бы хорошо для клуба – минус легионер. Почему нет? - рассуждал футболист.

Стоит отметить, что у Костанцы в настоящий момент, помимо бразильского, есть еще и гражданство Италии — в «Крыльях» он заявлен именно как итальянец.