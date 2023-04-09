Жители Самары пожаловались на толпы на набережной 9 апреля 2023

Многие самарцы вышли на прогулку на набережную. Фото: Анна ИЛЮШИНА

Самарцы пожаловались на толпы на набережной 9 апреля 2023. Из-за хорошей погоды многие горожане решили провести выходной день на свежем воздухе. Значительная доля самарцев выбрала местом для прогулок набережную Волги.

Из-за этого на главной прогулочной аллее города образовалось настоящее столпотворение.

- Пройти буквально невозможно, везде люди, настоящая толпа, - поделилась эмоциями читательница «КП-Самара» Анна.

Напомним, Жигулевская ГЭС уже начала сброс воды. Из-за этого уровень Волги в районе Самары уже начал повышаться. Так, видеоблогер Евгений Щекин опубликовал кадры с набережной у Ладьи, ступени которой скрыты под водой.