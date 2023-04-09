Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 апреля 2023 17:45

Жители Самары пожаловались на толпы на набережной 9 апреля 2023

Из-за хорошей погоды многие горожане решили провести день на свежем воздухе
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Многие самарцы вышли на прогулку на набережную.

Многие самарцы вышли на прогулку на набережную.

Фото: Анна ИЛЮШИНА

Самарцы пожаловались на толпы на набережной 9 апреля 2023. Из-за хорошей погоды многие горожане решили провести выходной день на свежем воздухе. Значительная доля самарцев выбрала местом для прогулок набережную Волги.

Из-за этого на главной прогулочной аллее города образовалось настоящее столпотворение.

- Пройти буквально невозможно, везде люди, настоящая толпа, - поделилась эмоциями читательница «КП-Самара» Анна.

Напомним, Жигулевская ГЭС уже начала сброс воды. Из-за этого уровень Волги в районе Самары уже начал повышаться. Так, видеоблогер Евгений Щекин опубликовал кадры с набережной у Ладьи, ступени которой скрыты под водой.