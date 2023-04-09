В Самаре опубликовали список и расписание автобусов до кладбищ в религиозные праздники

В дни религиозных праздников в Самаре организуют автобусы на кладбища Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появился список и расписание автобусов до кладбищ в религиозные праздники в 2023 году. Как стало известно, время их работы увеличили на час.

В мэрии опубликовали время работы автобусов на кладбища. Они будут курсировать 16 апреля (Пасха), 23 апреля (Красная горка), 25 апреля (Радоница), 3 июня (Троица) и 9 мая. Автобусы будут ездить с 07.00 до 16:00 – это на час больше, чем в прошлом году.

Для посещений кладбищ будет организовано восемь маршрутов.

- № 4к Управленческий - кладбище «Лесное», интервал движения 17-36 минут;

- № 67к Мехзавод - кладбище «Лесное», интервал движения 22-40 минут;

-№ 36ю Кладбище «Южное» - кладбище «Рубежное», интервал движения 42-55 минут;

- № 27к Площадь Кирова - кладбище «Зубчаниновское», интервал движения 8-14 минут;

- № 77д Хлебная площадь - кладбище «Южное», интервал движения 26-39 минут,

- № 63э Автостанция «Аврора» - кладбище «Рубежное», интервал движения 2-5 минуты;

- № 36д Хлебная площадь – кладбище «Рубежное», интервал движения 27-56 минут;

- № 129э Автостанция «Аврора» - кладбище «Южное», интервал движения 3-6 минут.

Цена проезда в специальных автобусах для пассажиров будет такой же, как в обычном городском транспорте, льготы сохраняются.