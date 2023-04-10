В Самарской области 22-летний парень продавал наркотики в гараже

Экспертиза показала, что общая масса наркотика составляет более 14 граммов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске 22-летнего жителя Тольятти задержали при продаже закладок, наркотики он в гараже продавал местным жителям. Парень приобретал запрещенные вещества через интернет.

— В феврале этого года ночью на улице Приволжской инспекторы ДПС остановили молодого человека для проверки документов. Во время беседы 22-летний безработный тольяттинец заметно нервничал, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

При молодом человеке, в его квартире и в оборудованных им тайниках полицейские нашли 11 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что общая масса наркотика составляет более 14 граммов.

Уголовные дела за 11 эпизодов незаконного сбыта наркотических средств соединены в одно производство. В настоящее время парень заключен под стражу, а уголовное дело расследовано и направлено в Жигулевский городской суд для рассмотрения по существу.

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