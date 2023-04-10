В Самаре ожидается сильная магнитная буря 16 апреля 2023 года

В областной столице ожидаются магнитные бури Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей вновь предупредили о приближающейся магнитной буре. Она накроет областную столицу 16 апреля 2023 года.

По информации специалистов my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот день самарцы могут столкнуться с ухудшением самочувствия, головной болью, слабостью и даже снижением работоспособности. Горожанам рекомендуют больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.

Напомним, синоптики рассказали, какая погода будет во второй декаде апреля. Самарцы столкнутся с похолоданием и облачностью. Прогнозируются небольшие осадки.

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