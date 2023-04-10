Стало известно, как жители Самарской области относятся к трудовым мигрантам

А по возрасту больше негатива демонстрируют респонденты старше 34 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследование hh.ru показало, как жители Самарской области относятся к трудовым мигрантам. Более половины оказались лояльны, а 34% – настроены абсолютно негативно.

Резко негативно настроенных жителей региона оказалось больше, чем в среднем по регионам России. Выяснилось, что 17% самарцев считают, что мигранты приносят только вред, также ответили 15% россиян. Абсолютно положительно относятся к мигрантам 6% жителей Самарской области, скорее положительно – 11%, нейтрально – 37%, скорее негативное – 11%, абсолютно негативное – 34%. Более лояльное отношение к трудовым мигрантам демонстрируют женщины.

А по возрасту больше негатива демонстрируют респонденты старше 34 лет. В разрезе должностей наиболее лояльны к трудовым мигрантам линейные специалисты, наименее –руководители высшего звена.

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