Самарский врач рассказал, как препятствовать возникновению заболеваний у детей

Лучше проводить занятия в игровой форме Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области специалист рассказала, как избежать заболеваний у детей. Врач рекомендует больше заниматься физкультурой.

По информации министерства здравоохранения, заведующая отделением реабилитации Тольяттинской городской детский больницы, врач-реабилитолог Ирина Богданова отмечает, что с движением связано развитие всех процессов в организме. В их числе: сенсорное восприятие, познание тела, обучение навыкам, формирование иммунитета и развитие центральной нервной системы. Детям необходимо заниматься физкультурной, а лучше им это делать совместно с родителями.

Начинать заниматься стоит постепенно, стоит избегать замечаний, заменять упражнения, которые ребенок не хочет делать, и чаще проводить занятия в игровой форме.

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