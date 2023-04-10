Игроки «Крыльев» сходили в церковь по совету губернатора Самарской области и выиграли

Главный тренер «Крыльев» предпочел, чтобы эта тема широко не обсуждалась. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Спортивный директор футбольной команды «Крылья Советов» Сергей Корниленко рассказал, что игроки сходили перед матчем в церковь по совету главы региона Дмитрия Азарова.

— После одной из игр Дмитрий Игоревич посоветовал сходить в храм. Тем более что ранее мы посещали церковь с Димой Цыпченко. Прислушались, сходили всей командой. Победили «Сочи», слава богу, — отметил Корниленко в разговоре с «Чемпионатом».

Оказывается, после проигрыша ЦСКА в матче Кубка России большинство игроков команды в праздник Благовещения сходили в православный храм. Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин предпочел, чтобы эта тема широко не обсуждалась. Он отметил, что каждый переживает подобные моменты внутри себя.

Напомним, в воскресенье, 9 апреля 2023 года, «Крылья» в гостях обыграли ФК «Сочи» со счетом 2:1. После матча Игорь Осинькин, поблагодарил футболистов за то, что они смогли выдержать напряжение и проявили себя мужчинами.

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