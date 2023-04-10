В Самаре каждый второй сотрудник заводит дружбу на работе

Работники часто заводят друзей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, какие отношения у них с коллегами. Каждый второй самарец заводит дружбу на работе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, друзья на работе есть у 49% опрошенных сотрудников. При этом, близкие и доверительные отношения женщины выстраивают чаще мужчин. Чем моложе респонденты, тем легче они заводят друзей на работе.

Специалисты отмечают, что среди опрошенных до 24 лет обзавелись настоящей дружбой 55% респондентов. О наличии друзей чаще всего рассказывают медсестры, продавцы-консультанты и дизайнеры.

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