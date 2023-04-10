В Самаре 73-летний пенсионер перевел мошенникам более 1 млн рублей накоплений

Самарчанин поверил лже-специалисту и выполнил все требуемые от него действия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 73-летний местный житель поверил мошенникам и перевел более одного миллиона рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

— Пенсионеру на телефон поступило несколько телефонных звонков с различных номеров. Незнакомец представился работником банка и сообщил, что с его счетом происходят мошеннические действия, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал их снять и перевести якобы на безопасный счет. Самарчанин поверил лже-специалисту и выполнил все требуемые от него действия. В результате он перевел на на указанный аферистом счет около 1 миллиона рублей.

После совершения операций звонивший перестал выходить на связь. Спустя время пожилой мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.