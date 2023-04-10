В Самаре пьяный мужчина избил друга и забрал у него телефон

Полицейские задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пьяный местный житель избил друга из-за телефона. Подозреваемый выпытывал пароль от чужого смартфона.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мужчины решили провести вечер за распитием алкоголя. Хозяин квартиры увидел у друга телефон и потребовал отдать гаджет, назвав пароль. При этом, злоумышленник несколько раз ударил знакомого по груди и голове. Сумма причиненного ущерба составила 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что сдал в телефон в ломбард за 1000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

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