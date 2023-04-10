Житель Самарской области нашел банковскую карту на улице и расплачивался ею в магазинах

После удачного списания чужих денег парень продолжил оплачивать еду в разных местах. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти молодой человек нашел чужую банковскую карту на улице и расплачивался ею в магазинах. О пропаже сообщил 28-летний местный житель.

— С карты списалось более 4 тысяч рублей за покупки в нескольких магазинах Центрального района города. Спустя двое суток 18-летнего парня задержали в одном из скверов города, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек признался, что нашел карту на улице и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег он продолжил оплачивать еду и в других местах.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Молодой тольяттинец ранее не был судим, теперь ему грозит уголовное наказание.

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