Самарец оплатил долг в 700 тысяч, чтобы выехать из страны

Мужчина полностью оплатил задолженность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель не мог выехать из страны из-за долгов. В отношении горожанина было возбуждено более 700 исполнительных производств.

По информации ГУФССП России по Самарской области, на исполнение в отделении находилось более 700 производств. Местный житель задолжал 706 тысяч рублей. Судебные приставы сообщили мужчине о задолженности, но он долгое время не обращал на это внимание. Сотрудники вынесли постановление о временном ограничении выезда из страны.

В скором времени мужчина хотел отправиться заграницу. Должник полностью оплатил указанную сумму, после чего ограничения были сняты.

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