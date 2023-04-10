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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 6:39

В Самарской области задержали двоих похитителей молодого мужчины

Преступники усадили жертву к себе в машину и увезли в неизвестном направлении
Анастасия ФИЛАТОВА
Следователи возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани двое местных жителей стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в похищении человека с применением оружия и насилия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось вечером 28 января 2023 года. Двое сызранцев, находясь возле дома на улице Брянской, усадили к себе в машину 29-летнего мужчину и увезли его против воли. С какой целью злоумышленники похитили человека, следователи не сообщили.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Скоро им изберут меру пресечения. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали преступления.

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