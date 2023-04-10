Ботанический сад вновь откроется в Самаре 21 апреля 2023 года

По будням сад будет открыт для посещения с 10:00 до 20:00
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Ботанический сад в Самаре уже скоро вновь распахнет свои двери для посетителей. Его открытие запланировано на следующую пятницу, 21 апреля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета.
— Территория сада была закрыта на зимний период. С наступлением благоприятной температуры он возвращается к комфортному для жителей и гостей Самары графику посещения, — отметили в вузе.
По будням Ботанический сад будет работать с 10:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни он будет открыт для посещения с 10:00 до 17:00. Санитарный день — среда. Возможно проведение экскурсий. Такая услуга доступна организованным группам от 10 человек.
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