Торговые лотки подвинули для свободного пути от Костромского переулка до Юнгородка в Самаре

Теперь людям ничего не будет мешать свободно перемещаться. Фото: администрация Самары

В Самаре из-за ремонта путепровода на улице Земеца подвинули рыночные лотки. Так решился вопрос относительно 400 метров тротуара между Юнгородком и Костромским переулком.

В период ремонтных работ будет использоваться трамвайное кольцо не в районе Костромского переулка, а на Юнгородке, и местные жители смогут дойти до этой остановки пешком.

— Чтобы людям не мешали свободно перемещаться торговые лотки, которые ранее предприниматели выносили на тротуар и частично занимали его, администрация Промышленного района решила их подвинуть, — сообщили в мэрии.

Основную нагрузку при объезде путепровода возьмут на себя улицы Береговая и Победы, проспект Кирова, Заводское шоссе. Приняли ряд решений, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. Так, решено запустить дополнительный автобусный маршрут, который будет пролегать от Барбошиной поляны по проспекту Кирова и до Юнгородка.

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