Воздух прогреется до +18 градусов в Самарской области к 12 апреля 2023 года

Первая половина новой рабочей недели обещает быть теплой и без осадков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ожидается потепление до +18 градусов. До этой отметки столбик термометра поднимется к середине рабочей недели. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

В понедельник, 10 апреля 2023 года, в регионе будет малооблачно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 4-9 м/с. Воздух прогреется до +13...+15 градусов. В ночь на вторник, 11 апреля 2023 года, синоптики прогнозируют понижение температуры до +1...-4 градусов. Ветер сменит направление и подует с северо-востока со скоростью 3-8 м/с. Днем будет куда теплее — до +12...+17 градусов.

В ночь на среду, 12 апреля 2023 года, в Самарской области ожидается переменная облачность, без осадков. Столбик термометра опустится до +2...-3 градусов. Ветер вновь сменит свое направление и начнет дуть с юго-востока. Его скорость останется прежней. Днем в регионе будет держаться теплая, комфортная погода. Температура воздуха поднимется до +13...+18 градусов.

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