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НовостиОбщество10 апреля 2023 7:54

Около 700 м пешеходной дорожки обустроили для заводчан из-за ремонта на ул. Земеца в Самаре

Сотрудники промышленных предприятий смогут идти по ней на работу
Ирина СИНЕГУБОВА
Согласно плану пешеходную дорожку по улице Земеца продлят от улицы Литвинова до улицы Победы.

Согласно плану пешеходную дорожку по улице Земеца продлят от улицы Литвинова до улицы Победы.

Фото: администрация Самары

В ходе подготовки к ремонту путепровода на улице Земеца в Самаре к прошедшим выходным обустроили около 700 метров пешеходной дорожки от перехода железнодорожных путей до улицы Литвинова. Особенно она важна для заводчан, которые будут ходить по ней на работу.

— Учтена необходимость обустройства территории, по которой сотрудники промышленных предприятий будут идти утром на работу, а вечером – обратно, к остановкам общественного транспорта, — отметили в администрации Самары.

Далее согласно плану пешеходную дорожку по улице Земеца продлят от улицы Литвинова до улицы Победы. Специалисты учли также, что с началом обновления путепровода будут возникать пробки, а самарцы поедут по объездным путям. Поэтому было решено сделать аварийно-ямочный ремонт на Днепровском проезде.

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