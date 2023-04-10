Около 700 м пешеходной дорожки обустроили для заводчан из-за ремонта на ул. Земеца в Самаре

Согласно плану пешеходную дорожку по улице Земеца продлят от улицы Литвинова до улицы Победы.
Фото: администрация Самары
В ходе подготовки к ремонту путепровода на улице Земеца в Самаре к прошедшим выходным обустроили около 700 метров пешеходной дорожки от перехода железнодорожных путей до улицы Литвинова. Особенно она важна для заводчан, которые будут ходить по ней на работу.
— Учтена необходимость обустройства территории, по которой сотрудники промышленных предприятий будут идти утром на работу, а вечером – обратно, к остановкам общественного транспорта, — отметили в администрации Самары.
Далее согласно плану пешеходную дорожку по улице Земеца продлят от улицы Литвинова до улицы Победы. Специалисты учли также, что с началом обновления путепровода будут возникать пробки, а самарцы поедут по объездным путям. Поэтому было решено сделать аварийно-ямочный ремонт на Днепровском проезде.
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