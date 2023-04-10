В Самарской области из-за аварии легковушка слетела в забор

Пострадавшим назначили амбулаторное лечение. Фото: Гу МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области из-за столкновения пострадали два человека. Их доставили в медицинское учреждение.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, вечером в воскресенье столкнулись два легковых автомобиля. 24-летняя женщина-водитель ехала по улице Самарской. Во время движения автолюбительница не уступила дорогу «Datsun on-DO» и врезалась в иномарку. После чего иномарку отбросило на бордюр. Машина врезалась в забор.

В результате столкновения, пострадали 74-летняя женщина-пассажир отечественной легковушки и 21-летняя женщина-пассажир иномарки. Им назначили амбулаторное лечение.

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