В Самарской области в ходе рейдов 589 водителей привлекли к ответственности за «тонировку»

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 78 водителей. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ходе целенаправленных рейдов в Самарской области с 7 по 9 апреля полицейские выявили более 2600 различных правонарушений.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 78 водителей, а без водительских удостоверений – 5 жителей региона. Более 300 автомобилистов не были пристегнуты ремнями безопасности. Нарушили правила перевозки детей 79 раз.

Также зафиксировано 107 случаев, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 173 раза. За «тонировку» к ответственности привлекли 589 водителей.

В отношении 19 человек, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Теперь им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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