Отец футболиста «Крыльев Советов» бросит курить из-за гола сына в ворота «Сочи»

Гол Ильи Гапонова поможет его отцу в борьбе с вредной привычкой. Фото: ПФК "Крылья Советов"

9 апреля 2023 года «Крылья Советов» из Самары обыграли в гостях ФК «Сочи» с результатом 2:1. Счет в этом матче открыл защитник самарцев Илья Гапонов. Это его первый гол за «Крылья» и первый в РПЛ.

До этого Илья в карьере забивал на официальном уровне только однажды — в ФНЛ за «Спартак-2». Отец футболиста Сергей Гапонов пообещал бросить курить, когда сын забьет в Российской премьер-лиге.

Это обещание, как свидетельствует источник Metaratings.ru, он дал в разговоре с агентом игрока Станиславом Станиславским.

Победой над «Сочи» самарская команда прервала серию неудачных по результатам матчей. Накануне вылета на юг игроки и тренеры по совету губернатора Дмитрия Азарова посетили один из столичных храмов в православный праздник Благовещения.