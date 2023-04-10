Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 8:41

В Самаре за год аренда квартир выросла на 11,1%

Специалисты подвели итоги первого квартала
Алена ПРОВКИНА
Стало известно о спросе на квартиры в областной столице

Стало известно о спросе на квартиры в областной столице

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, на сколько подорожала аренда жилья. Аналитики подвели итоги исследований.

По информации «Авито Недвижимость», за год в городе аренда недвижимости выросла на 11,1%. При этом, объем предложений в стране вырос на 14,3%, а стоимость долгосрочной аренды квартир подорожала на 25%. Подешевела за год аренды квартир в Севастополе, Санкт-Петербурге, Калининграде и Москве.

Специалисты отмечают, что спрос на аренду квартир в Самаре вырос на 10,4%. Снижение спроса зафиксировали только в Рязани и Волгограде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.