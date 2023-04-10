В Самаре за год аренда квартир выросла на 11,1%

Стало известно о спросе на квартиры в областной столице
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре стало известно, на сколько подорожала аренда жилья. Аналитики подвели итоги исследований.
По информации «Авито Недвижимость», за год в городе аренда недвижимости выросла на 11,1%. При этом, объем предложений в стране вырос на 14,3%, а стоимость долгосрочной аренды квартир подорожала на 25%. Подешевела за год аренды квартир в Севастополе, Санкт-Петербурге, Калининграде и Москве.
Специалисты отмечают, что спрос на аренду квартир в Самаре вырос на 10,4%. Снижение спроса зафиксировали только в Рязани и Волгограде.
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