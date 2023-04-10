Самарцы могут прислать фото родственников для размещения в автобусах в рамках «Бессмертного полка»

Материалы надо сдать до 20 апреля с пометкой «Автобус Победы». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары приглашают присоединиться к акции «Бессмертный полк» и прислать фотографии своих родственников для размещения в автобусах.

— В автобусах Самара Авто Газ и офисе единого оператора «ОТК» состоится патриотическая акция. Портреты и рассказы будут размещены в салонах транспортных средств, — рассказали в городском дептрансе.

Для участия необходимо прислать фотографии с рассказом о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войны или были тружениками тыла. По задумке инициаторов акции, это способ выразить благодарность героям.

Весь май праздничные фотопортреты будут украшать салон автобусов, музей САГ, а в офисе единого оператора организуют памятную выставку. Фото и текст можно присылать на почту перевозчика: samaraavtogaz.ru или приносить в печатном виде по адресу: Пугачевская, 73а, ул. Мориса Тореза, 67а. Материалы надо сдать до 20 апреля с пометкой «Автобус Победы».

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