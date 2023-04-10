Подготовка к выборам губернатора стартовала в Самарской области весной 2023 года

Единым днем голосования определили 10 сентября 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в апреле 2023-го стартовала подготовка предстоящим выборам. В этом году в регионе будут избирать нового губернатора. Облправительство выделило средства на ремонт электронных урн.

— Использовать предусмотренные на 2023 год бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Самарской области в 267 100 рублей в целях реализации мероприятий по проведению технического обслуживания 100 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017), — говорится в постановлении регионального кабмина.

Напомним, в 2023 году единый день голосования — 10 сентября. В Самарской области предстоит провести выборы не только губернатора, но еще и депутатов дум Тольятти и Сызрани, а также провести дополнительные выборы депутатов представительных органов ряда районов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал