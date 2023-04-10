В Самаре пройдет фестиваль-конкурс имени Савелия Орлова

В Самаре проходит фестиваль-конкурс Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре пройдет Международный фестиваль-конкурс имени Савелия Орлова. Мероприятие объединит сотни исполнителей.

По информации МФК «Консерватория» СГИК, в Самарском институте культуры проведут фестиваль-конкурс с 10 по 14 апреля 2023 года. Музыканты смогут соревноваться в 14 номинациях. Открытие конкурса состоится в 15:00 10 апреля 2023 года в актовом зале СГИК, вход свободный. Конкурсные прослушивание проведут с 10 по 13 апреля, а концерт-приношение современных композиторов состоится 11 апреля в 18:00.

Закрытие и гала-концерт фестиваля-конкурса пройдет 14 апреля в 14:00. Мероприятие проводит СГИК при поддержке Ассоциации музыкальных образовательных учреждений.

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