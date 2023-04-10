В Самаре медсестра по физиотерапии может зарабатывать до 70 тысяч рублей

Аналитики рассказали о зарплате в городе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты выяснили, какой зарплатный максимум у вакансии медсестры физиотерапии. Сотрудники могут получать до 70 тысяч рублей.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в Москве зарплатный максимум для сотрудников – до 100 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – до 90 тысяч рублей, а в Самаре – до 70 тысяч рублей. При этом, средняя зарплата сотрудников в областной столице – 48 тысяч рублей.

Работодатели готовы платить от 35 до 38 тысяч рублей сотрудником со средним медицинским образованием и действующим сертификатом «физиотерапия».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.