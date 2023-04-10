Здание кинотеатра «Юность» на ул. Ново-Вокзальной в Самаре снесут до фундамента

Здание не используется уже несколько лет. Фото: пресс-служба Самарской городской думы

Власти Самары запланировали реконструкцию здания кинотеатра «Юность» на улице Ново-Вокзальной. Одним из ее этапом будет снос объекта. Об этом стало известно во время визита депутатов гордумы на стройплощадку.

– Предварительно, фундамент здания планируется сохранить. Сейчас границы участка, в которых будут вестись работы, огорожены забором. По окончании строительства благоустройство прилегающей территории на себя возьмет администрация района, – рассказали в пресс-службе городской думы.

Отмечается, что фундамент в дальнейшем станет основой для строительства нового трехэтажного здания. Его возведут на месте кинотеатра. В помещении разместится детская школа искусств, рассчитанная на 800 мест. Занятия будут вестись в две смены.

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