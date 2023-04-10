Расписание электричек изменится на участке Самара – Похвистнево 19, 23 и 27 апреля

Все дело в ремонтных работах на перегоне Подбельская – Толкай. Фото: Самарская ППК

На участке Самара – Похвистнево 19, 23 и 27 апреля изменится расписание движения пригородных поездов из-за ремонтных работ на перегоне Подбельская – Толкай. Об этом сообщили в Самарской пассажирской пригородной компании.

Так, 19 апреля, поезд № 7527 Похвистнево (05:56) – Самара (08:45) на участке Похвистнево – Кинель проследует по следующему расписанию: Похвистнево (05:46) – Кинель (07:43- 07:44) – Самара (08:45).

В воскресенье, 23 апреля, поезд № 7509 Похвистнево (16:05) – Самара (18:50) на участке Похвистнево – Новоотрадная пойдет так: Похвистнево (15:35) – Новоотрадная (16:31-17:02) – Самара (18:50).

А 27 апреля устанавливается другое расписание для поезда № 7510 Самара (09:00) – Похвистнево (11:39) на участке Тургеневка - Похвистнево: Самара (09:00) – Тургеневка (10:11-10:13) – Похвистнево (11:44).

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