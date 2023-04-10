В селе Смолькино Самарской области капитально отремонтируют Дом культуры

Ожидается, что Дом культуры станет центром социальной жизни села. Фото: национальныепроекты.рф

В 2023 году в селе Смолькино Сызранского района Самарской области капитально отремонтируют Дом культуры по нацпроекту «Культура». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

В районной администрации рассказали, что специалисты уже приступили к работам, обсудив дальнейшие планы и трудности. Ожидается, что Дом культуры станет центром социальной жизни села, где каждый житель сможет найти что-то интересное.

А развитие культуры и искусства позволит привлечь туристов и повысить престиж региона как туристического центра. Нацпроект также рассчитан на улучшение условий жизни и творческой деятельности людей в сельской местности.

Напомним, также в рамках нацпроекта в 2024 году отремонтируют единственного Дома культуры в селе Колыван Красноармейского района Самарской области.

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