Частое питье кефира на ночь может привести к развитию сахарного диабета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила об опасности употребления кефира на ночь. По словам специалиста, это может привести к развитию сахарного диабета.

- У кефира один из наиболее высоких значений инсулинового индекса. Если продукт выпить на ночь, когда активность инсулина и так максимальная, то во сне начнется сильное снижение уровня глюкозы крови, - написала в своем телеграм-канале специалист.

Зухра Павлова отмечает, что из-за снижения уровня глюкозы печень начнет активно ее производить. В результате к утру человек рискует проснуться с повышенным уровнем глюкозы. Как пишет ФАН, если делать так регулярно, то можно получить нарушение углеводного обмена, то есть нарушение гликемии натощак. Это является предиабетным состоянием.

Врач добавила, что на ночь лучше вообще ничего не есть и не пить. Разве что только воду, но и ее потребление стоит ограничить.

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