Более 110 природных пожаров произошло в Самарской области за выходные 8-9 апреля 2023 года

Пожарные продолжают тушить шесть ландшафтных возгораний Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области не утихают природные пожары. В минувшие выходные, 8 и 9 апреля 2023 года, пожарным пришлось выезжать на подобные возгорания 113 раз. Общая их площадь составила около 6 га.

— Наибольшее число пожаров произошло в Ставропольском районе: в субботу — 8, в воскресенье — 11. Наибольшая площадь в 3,066 га, охваченная огнем, — в Волжском районе. 8 апреля там произошло пять природных пожаров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

С начала 2023 года в регионе зафиксировали уже 464 природных пожара. Общая их площадь составила более 23 га. В настоящее время сотрудники МЧС тушат 6 ландшафтных пожаров.

Растет и количество низовых лесных пожаров. В выходные произошло четыре подобных возгорания, а с начала года — 10. Общая площадь — около 2 га.

Один раз огонь успел перекинуться с сухой травы на надворные постройки. Все случилось в пятницу, 7 апреля 2023 года, в СНТ «Ветерок» сельского поселения Васильевка Ставропольского района. Там загорелись дачный дом и хозпостройка. Информации о пострадавших нет.

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