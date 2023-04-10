В Самарской области помощь получили более 51 тысячи детей

Специалисты проводят работу с детьми. Фото: пресс-служба правительства региона

В Самарской области продолжают оказывать помощь детям. Центр диагностики и консультирования оказал услуги более 51 тысячи детей.

По информации пресс-службы правительства региона, центр помогает детям с ограниченными возможностями здоровья. В список специалистов входят логопеды, дефектологи, психологи, социальные педагоги и врачи. Главной целью работников является помощь ребенку. С 2012 года в центре работает группа Лекотека, занятия проводят с детьми в возрасте от 2 месяцев до 6 лет.

Также детям помогают развить моторные и коммуникативные функции. Ребят учат взаимодействовать с окружающим и родителями.

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