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НовостиОбщество10 апреля 2023 11:30

Жители заметили первых сусликов у городской дороги в Самарской области

Зверьки любопытничали в Тольятти
Ирина СИНЕГУБОВА
Зверьки уверенно стоят рядом с людьми. Фото: скриншот видео

Зверьки уверенно стоят рядом с людьми. Фото: скриншот видео

В апреле 2023 года жители Самарской области заметили первых показавшихся на люди сусликов. Видеокадрами тольяттинцы поделились в социальных сетях.

Судя по записи, любопытные зверьки показались у городской дороги автограда. Два красавца бегают в траве, а один из них стоит на задних лапках, свесив передние, и подглядывает за жизнью горожан.

С приходом тепла жители региона все чаще видят на улицах смелых животных. Так, смелый бельчонок карабкался по жительнице Самары и воровал орешки из кармана в парке Гагарина. А еще в областном центре заметили заблудшего козла, который разгуливал по улице Золотухина.